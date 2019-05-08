Ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников. Курс рубля против доллара к началу лета может сформироваться на уровне 66-65, против евро – на уровне 74-74,5.

Ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников. Курс рубля против доллара к началу лета может сформироваться на уровне 66-65, против евро – на уровне 74-74,5. Об этом сообщил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека "33Live.Ru Экономика".На положение национальной валюты Российской Федерации наиболее серьезное влияние во второй половине мая могут оказать сигналы к ухудшению геополитической картины и возможное снижение цен на нефть. Возрастание напряженности информационного поля способно спровоцировать уход части нерезидентов из облигаций федерального займа. Дейнека отмечает, что в последнее время российская валюта демонстрирует более уверенную динамику по сравнению с аналогами emerging markets.2 мая участники слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей США призвали к продвижению к санкциям против энергетического сектора Российской Федерации. Такой знак можно оценить как тревожный, поскольку в последнее время увеличено напряжение по нескольким направлениям, которые так или иначе затрагивают интересы США.Снижение цен на нефть менее очевидно, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, но волатильность нефтяных котировок может вырасти. В случае появления сигналов о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца текущего года, котировки энергоносителя могут откатиться к 64-65 долларам за баррель.Также в мае к девальвационному движению в рубле может привести увеличение покупок валюты Министерством финансов, возможно сезонное ухудшение динамики счета текущих операций.Фактором, поддерживающим рубль, может стать заключение торговой сделки между США и КНР, а также налоговый период.