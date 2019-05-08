В преддверии празднования Дня Победы заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве Сергей Плахих посетил участника Великой Отечественной войны...

В преддверии празднования Дня Победы заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник полиции генерал – майор полиции Сергей Плахих и начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов посетили 93-х летнего участника Великой Отечественной войны Петра Ивановича Екатериничева.«Поздравляю Вас с Днем Великой Победы, спасибо за Ваш невероятный подвиг, за отвагу, за мирное небо! Долгих лет жизни и здоровья Вам», - сказал Сергей Плахих ветерану, вручив памятные подарки и адресные именные открытки с тёплыми пожеланиями.Петр Иванович родился в 1925 году в Тамбовской области. 3 марта 1943 года, окончив 7 классов средней школы, был призван в армию и направлен в Киевское пехотное училище. Получив образование механика-водителя и механика-регулировщика танка, отправился вместе с сокурсниками на фронт.В составе 36-ой танковой бригады 11-го танкового корпуса старший сержант Екатериничев был назначен на должность помощника по технике. Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова 36-ая танковая бригада прошла реки Висла и Одр. Потом была Польша. Отвоевали Варшаву. А у города Радом простояли полгода, чтобы подойти к столице фашистской Германии.27 апреля 1945 года попали на окраину Берлина, где уже шли бои. 5 мая 1945 года Петр Иванович с сослуживцами узнал о Победе. «Все начали стрелять из оружия. Немцы испугались – думали опять война, а это не война – это радость». За освобождение Варшавы и взятие Берлина Петр Иванович награжден медалями.После войны Петр Екатериничев прослужил в городе Гвардейск близ Кёнигсберга до 1950 года и демобилизовался.Вскоре Петр Иванович приехал в Москву и поступил на службу в органы МВД в 98-ое отделение милиции. Потом направили на месяц на образовательные курсы.Служба продолжилась на Петровке, 38. Петр Иванович работал оперативником, раскрывал преступления. А в звании старшего лейтенанта стал старшим командиром. После был переведен на должность начальника 73-го отделения милиции, ныне ОМВД России по району Метрогородок. На пенсию выходил в звании майора и согласно указа, касающегося ветеранов ВОВ, получил звание подполковника милиции.Петр Иванович рассказал, что за годы службы в органах было множество раскрытых преступлений и опасных задержаний. Но больше всего запомнился ему случай, когда он вместе с постовым милиционером, узнав по приметам разыскиваемого преступника, поймал на улице студента Бауманского университета, промышлявшего убийствами женщин в Сокольниках.За нелегкую работу в милиции Петр Иванович награжден памятными наградами, среди которых «За отличие в службе», «Ветеран уголовного розыска».После торжественной части Петр Екатериничев делился с гостями воспоминаниями и рассказами о годах войны и фронтовых друзьях, вспоминал о самых интересных моментах службы в Советской милиции. Все присутствующие были восхищены этим крепким духом человеком, который юные годы жизни отдал сражениям за Родину, за близких и родных людей.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73