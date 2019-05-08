Настасья Самбурская устроила грандиозный скандал. Актриса
обещала зрителям оставаться в театре до конца сезона – однако внезапно покинула
сцену, обвинив режиссера в свинстве.
Настасья Самбурская устроила грандиозный скандал. Актриса
обещала зрителям оставаться в театре до конца сезона – однако внезапно покинула
сцену, обвинив режиссера в "свинстве".
не сдержала своих эмоций. Неожиданно
актриса выяснила, что в спектаклях театра вместо нее решили задействовать
другую артистку. Настасья обратилась к режиссеру за разъяснениями. Она
написала, что готова помочь вести другую актрису – но не готова просто отдавать
свои спектакли. Тем более, что зритель приобрел билеты, чтобы увидеть именно ее
на сцене, а некоторые даже приезжают в Москву из других городов.
Ответа от Антона Яковлева Настасья Самбурская не получила -
и тут дала волю гневу. Поведение постановщика, который не предупредил ее о
замене, актриса назвала "свинством". "Пришел приглашенный
режиссер и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но
попробуйте меня понять", – обратилась к поклонникам Настасья.
Актриса заявила, что такое неуважительное отношение со
стороны режиссера не оставляет ей выбора – в театр на Малой Бронной она больше
ни ногой. Своему зрителю предложила сдать билеты – ни
одного спектакля с ее участием на сцене этого театра больше не будет.
Подписчики актрисы отреагировали по-разному. Некоторые
выразили сожаление, прибывшие из других городов на спектакли с участием
Настасьи негодовали. Другие же предположили, что в этой ситуации есть вина и
самой артистки. Они напомнили Самбурской, что характер у нее весьма непростой -
то из эфира Первого канала вырежут, то из театра гонят.
Ранее объявила о своем намерении
оставить сцену. Однако обещала поклонникам, что отыграет все постановки до
конца сезона. 32-летняя актриса решила стать певицей. В апреле актриса приняла
участие в конкурсе "Шансон года". Певицу отметили наградой в
номинации "Открытие года", однако ее выступление Первый канал не
показал в эфире, напоминает .