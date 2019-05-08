Настасья Самбурская устроила грандиозный скандал. Актриса обещала зрителям оставаться в театре до конца сезона – однако внезапно покинула сцену, обвинив режиссера в свинстве.

Настасья Самбурская устроила грандиозный скандал. Актрисаобещала зрителям оставаться в театре до конца сезона – однако внезапно покинуласцену, обвинив режиссера в "свинстве".не сдержала своих эмоций. Неожиданноактриса выяснила, что в спектаклях театра вместо нее решили задействоватьдругую артистку. Настасья обратилась к режиссеру за разъяснениями. Онанаписала, что готова помочь вести другую актрису – но не готова просто отдаватьсвои спектакли. Тем более, что зритель приобрел билеты, чтобы увидеть именно еена сцене, а некоторые даже приезжают в Москву из других городов.Ответа от Антона Яковлева Настасья Самбурская не получила -и тут дала волю гневу. Поведение постановщика, который не предупредил ее озамене, актриса назвала "свинством". "Пришел приглашенныйрежиссер и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, нопопробуйте меня понять", – обратилась к поклонникам Настасья.Актриса заявила, что такое неуважительное отношение состороны режиссера не оставляет ей выбора – в театр на Малой Бронной она большени ногой. Своему зрителю предложила сдать билеты – ниодного спектакля с ее участием на сцене этого театра больше не будет.Подписчики актрисы отреагировали по-разному. Некоторыевыразили сожаление, прибывшие из других городов на спектакли с участиемНастасьи негодовали. Другие же предположили, что в этой ситуации есть вина исамой артистки. Они напомнили Самбурской, что характер у нее весьма непростой -то из эфира Первого канала вырежут, то из театра гонят.Ранее объявила о своем намеренииоставить сцену. Однако обещала поклонникам, что отыграет все постановки доконца сезона. 32-летняя актриса решила стать певицей. В апреле актриса принялаучастие в конкурсе "Шансон года". Певицу отметили наградой вноминации "Открытие года", однако ее выступление Первый канал непоказал в эфире, напоминает .