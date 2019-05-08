В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между Сент-Луис Блюз и Даллас Старз. Основное время решающего матча, прошедшего на домашней арене блюзменов, завершилось вничью – 1:1. И лишь во втором овертайме Патрик Марун принес победу хозяевам льда.

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз". Основное время решающего матча, прошедшего на домашней арене "блюзменов", завершилось вничью – 1:1. И лишь во втором овертайме Патрик Марун принес победу хозяевам льда.В составе победителей также отличился Винс Данн. У проигравших единственную шайбу в свой актив записал Матс Цуккарелло. Россияне Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Александр Радулов результативными действиями не отметились.Счет в серии стал 4:3 в пользу "Сент-Луиса". В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".