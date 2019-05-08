В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль на Энфилде разгромил испанскую Барселону (4:0) и вышел в финал турнира. Полузащитник каталонской команды Серхио Бускетс поделился впечатлениями от игры своей команды.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил испанскую "Барселону" (4:0) и вышел в финал турнира. Полузащитник каталонской команды Серхио Бускетс поделился впечатлениями от игры своей команды."Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию, – приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА. – Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось".Напомним, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем матча "Аякс" – "Тоттенхэм" (1:0 – после первой игры). Финал турнира состоится 1 июня и пройдет на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде.