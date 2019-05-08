В Анталье из-за погодных условий перенесли открытие Первого турецко-российского фестиваля классической музыки, намеченное на 7 мая. Открытое пространство древнеримского амфитеатра не позволило соорудить закрытую сцену на случай почти гарантированных метеорологами дождя и ветра.

В Анталье из-за погодных условий перенесли открытие Первого турецко-российского фестиваля классической музыки, намеченное на 7 мая. Накануне ночью прошла репетиция, собравшая в Античном театра Сиде, на бывшем поле битвы гладиаторов, "Виртуозов Москвы", знаменитого турецкого пианиста Фазыла Сая и солистку Большого театра Анну Аглатову.Открытое пространство древнеримского амфитеатра не позволило соорудить закрытую сцену на случай почти гарантированных метеорологами дождя и ветра, и организаторы не решились подвергнуть испытанию публику, музыкантов, дорогой рояль и скрипку Страдивари. Несмотря на sold out — полную продажу билетов, аншлаг, за четыре часа до открытия было принято решение об отмене концерта. Вернее, о его переносе на день позже, на 8 мая, когда обещаны солнце и 22 градусов тепла.Первый турецко-российский фестиваль — важнейшее событие перекрестного Года туризма России и Турции. В качестве художественного руководителя его возглавил Владимир Спиваков. Что объясняется большой популярностью маэстро и его коллектива "Виртуозы Москвы" среди турецких меломанов, но главное — среди русскоязычных жителей Антальи. Именно на них рассчитан этот большой фестивальный проект.Ожидается, что концерты классической музыки посетят 100 тысяч человек. Примерно столько жителей России и бывших республик СССР переехали в этот регион Турции, где возникли целые районы, в которых говорят только по-русски. Уже обсуждаются планы на следующий год. Скорее всего, местом проведения ежегодного Турецко-российского фестиваля классической музыки станет Москва, Большой театр.