В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. В феврале он отпраздновал свой 85-летний юбилей. Крылатов - автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых Приключения Электроника, Достояние республики, Чародеи, Гостья из будущего, Ох уж эта Настя, Каникулы в Простоквашино и многие другие.

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.Дочь композитора Мария Крылатова рассказала РИА Новости, что он умер в 06​​​:30 утра от двусторонней пневмонии. Место и дата похорон будут известны позже.Евгений Павлович Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Детство провел в Мотовилихе, тогда это был пригород Перми. С восьми лет посещал занятия в фортепианном кружке местного Дома пионеров. Затем окончил музыкальную школу и музыкальное училище.В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС. В консерватории он учился сразу по двум классам — по классу фортепиано и по классу сочинения.За годы творческой деятельности Крылатов создал множество сочинений в разных жанрах — симфоническая, камерная, эстрадная музыка. Он писал для театра, радио и телевидения. Но наиболее известна его музыка для мультфильмов и кино. Колыбельная медведицы из мультфильма "Умка", "Песенка о шпаге" и романс "Что будет, то и будет" из фильма "Достояние республики", "Лесной олень" из фильма "Ох уж эта Настя", музыка к мультипликационной трилогии "Простоквашино", "Три белых коня" и "Снежинка" из "Чародеев" и многие другие.Одним из самых известных произведений Крылатова является музыка к песне "Крылатые качели", написанная для фильма "Приключения Электроника". Еще один его хит — "Прекрасное далеко". Обе песни были написаны на стихи поэта Юрия Энтина.Совсем недавно Евгений Крылатов отметил свой 85-летний юбилей. Он принял участие в съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".Евгений Крылатов был гостем Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя Птица" на телеканале "Россия 1". Его песни исполняли маленькие участники конкурса, и сам он напутствовал юных музыкантов, певцов и композиторов.