От двух до семи лет лишения свободы грозит 67-летнему жителю Подмосковья, который за рулем своего Toyota Land Cruiser устроил смертельное ДТП с участием пяти машин в Калужской области, скрылся с места, но спустя пару часов сам едва не погиб в другой аварии.

От двух до семи лет лишения свободы грозит 67-летнему жителю Подмосковья, который за рулем своего Toyota Land Cruiser устроил смертельное ДТП с участием пяти машин в Калужской области, скрылся с места, но спустя пару часов сам едва не погиб в другой аварии. СКР обнародовал новые кадры от очевидца первого дорожного инцидента.Смертельное ДТП произошло около 12:20 2 мая в Боровском районе, на 94-м километре трассы М3 "Украина". По данным инспекторов, владелец Land Cruiser ехал с превышением скорости, не соблюдая ни дистанцию, ни боковой интервал, и в итоге врезался в попутные Daewoo и Chevrolet. Последний от удара вылетел на "встречку" и протаранил Toyota Corolla, а та в свою очередь зацепила Honda.В салоне Corolla находились шестеро детей, семья возвращалась с дачи в подмосковное Селятино. От полученных травм пятилетний мальчик скончался, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии находится в больнице в Москве. Их мама и еще двое детей получили различные травмы и остаются в калужском госпитале. Помощь медиков потребовалась и водителю Chevrolet.Виновник аварии, осмотрев повреждения, уехал с места, но около 16 часов в тот же день и на той же трассе, но уже в Сухиничском районе врезался в трактор и улетел в кювет. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, но следователей к нему пустили только после того, как его перевели из реанимации в палату.За нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, 67-летнему водителю грозит от двух до семи лет лишения свободы.