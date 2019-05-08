В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились обсуждать весьма неоднозначные снимки Крымского моста и выражать свое недовольство.

В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились обсуждать весьма неоднозначные снимки Крымского моста и выражать свое недовольство.Очередную порцию фотографий переправы разместила на своейстранице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым25%. По ее словам,Крымский мост пустует, движения на нем практически нет.Снимки живо принялись комментировать украинские СМИ."Аналогичная ситуация – и с кораблями в этом районе", – пишет издание"Обозреватель". При этом на фотографиях видно, что с конструкциямиКрымского моста все хорошо.Любопытно, что снимки сделаны с воды, поэтому увидетьдвижение автомобилей по Крымскому мосту с такого ракурса невозможно. Об этом вкомментариях к посту RoksolanaToday&Крым25% написали другие пользователиTwitter."Уже даже неполучилось с нормального ракурса снять мост, т.к. на нем всегда есть и фуры иавто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – отметил Владимир Фигурин. В свою очередь ШуриК поиронизировал,что каждый житель Незалежной с рождения обладает рентгеновским зрением через бетон.Но украинцам хоть плюй в глаза – все божья роса. Ониподхватывают любую сомнительную информацию про и радостносмакуют самые нелепые фейки.Заявления, что по трассе никто не ездит – откровенная ложь,уверяют россияне. Так, севастопольский блогер Алена Бардовская отметила, чтоКрымским мостом активно пользуются туристы.Сами за себя говорят показатели трафика по переправе.Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывалиоколо 100 тысяч транспортных средств.Автомобильную часть запустили в мае прошлогогода. С тех пор по ней проехало почти пять миллионов автомобилей. Совсем скорона переправе появится железная дорога.