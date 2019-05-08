В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились обсуждать весьма неоднозначные снимки Крымского моста и выражать свое недовольство.
В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. Пользователи бросились обсуждать весьма неоднозначные снимки Крымского моста и выражать свое недовольство.
Очередную порцию фотографий переправы разместила на своей
странице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым25%. По ее словам,
Крымский мост пустует, движения на нем практически нет.
Снимки живо принялись комментировать украинские СМИ.
"Аналогичная ситуация – и с кораблями в этом районе", – пишет издание
"Обозреватель". При этом на фотографиях видно, что с конструкциями
Крымского моста все хорошо.
Любопытно, что снимки сделаны с воды, поэтому увидеть
движение автомобилей по Крымскому мосту с такого ракурса невозможно. Об этом в
комментариях к посту RoksolanaToday&Крым25% написали другие пользователи
Twitter.
"Уже даже не
получилось с нормального ракурса снять мост, т.к. на нем всегда есть и фуры и
авто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", – отметил Владимир Фигурин. В свою очередь ШуриК поиронизировал,
что каждый житель Незалежной с рождения обладает рентгеновским зрением через бетон.
Но украинцам хоть плюй в глаза – все божья роса. Они
подхватывают любую сомнительную информацию про и радостно
смакуют самые нелепые фейки.
Заявления, что по трассе никто не ездит – откровенная ложь,
уверяют россияне. Так, севастопольский блогер Алена Бардовская отметила, что
Крымским мостом активно пользуются туристы.
Сами за себя говорят показатели трафика по переправе.
Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20
тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывали
около 100 тысяч транспортных средств.
Автомобильную часть запустили в мае прошлого
года. С тех пор по ней проехало почти пять миллионов автомобилей. Совсем скоро
на переправе появится железная дорога.