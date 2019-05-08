Алексею Тимофеевичу Грачеву 92, однако, воспоминания о непростом времени, когда каждую минуту он боролся за тысячи жизней, свежи в памяти ветерана и по сей день...

Алексею Тимофеевичу Грачеву 92, однако воспоминания о непростом времени, когда каждую минуту он боролся за тысячи жизней, свежи в памяти ветерана и по сей день.В июне 1943 года Алексея Грачева призвали в Советскую армию. Юноше исполнилось всего 17 лет, но желание защищать Родину оказалось превыше возрастных рамок, и будущий боец пошел на хитрость, приписав себе 1 год. Юного Алексея распределили в 138-й Запасной стрелковый полк, который дислоцировался на станции «Сурки» Марийской АССР, где он успешно прошел обучение на курсах подготовки младшего командного состава и через 3 месяца уже гордился званием младшего сержанта. На Карельском фронте служил в разведке при штабе, участвовал в боях под Мурманском в «Долине смерти», где получил серьезное ранение. Однако это не помешало стремлению служить на благо народа.До 1951 года Алексей Грачев проходил службу в госпитале Мурманска, затем по рекомендации Люблинского РВК Московской области был направлен в Министерство госбезопасности СССР.В 1966 году поступил на службу в 21 ОРУД ГАИ Таганского района г. Москвы. А спустя 2 года перевелся в ГАИ Люблинского района. В 1975 году Алексей Тимофеевич, будучи государственным инспектором, ушел в отставку в звании капитана милиции.В настоящее время ветеран Великой Отечественной войны и ветеран ГАИ с энтузиазмом принимает участие в общественно значимых мероприятиях, проводит патриотические встречи с молодым поколением сотрудников Госавтоинспекции, активно занимается государственно-правовым информированием действующих инспекторов дорожно-патрульной службы, проводит «Уроки мужества» в образовательных организациях.За героизм, проявленный в период Великой Отечественной войны, безупречную службу в органах внутренних дел Алексей Грачев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «Ветеран труда», «За безупречную службу 3 степеней» и другими ведомственными медалями и знаками отличия.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18