Сотрудники ОМВД России по Пресненскому району поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Дмитрия Люлина с наступающим Праздником Победы...

Помощник начальника по РЛС Оксана Молодякова и заместитель командира взвода ОР ППСП младший лейтенант Кристина Смирнова поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Дмитрия Люлина с наступающим Праздником Победы.Одной из легенд Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы считается Дмитрий Дмитриевич Люлин, который родился 7 апреля 1928 года в селе Ольхи Шацкого района Рязанской области, где окончил восьмилетку. 22 июня 1941 года он поехал кататься на лошади, а вернувшись в село, увидел плачущих у конторы женщин, от которых узнал, что началась Великая Отечественная война.На срочную службу призвали в 20 лет – в 1948 году, служил три года в Гвардейской Краснознаменной дивизии имени Калинина. За три месяца до призыва Дмитрий Дмитриевич успел жениться и в проекте была уже дочь. А демобилизовавшись, он в 1951 году приехал в Москву и поступил на службу в органы внутренних дел – милиционером в Резервный полк, который «кидали» на чрезвычайные ситуации (то есть это подразделение выполняло функции нынешнего ОМОНа). Через полгода Дмитрий Дмитриевич переходит милиционером в 43 отделение Краснопресненского района.В 1953-1955 годах Дмитрий Дмитриевич учится в Черниговской средней школе милиции, где вновь попал на казарменное положение, домой отпускали только на выходные. Зато после получения среднего образования, диплома по специальности «юриста», всю свою жизнь отдал работе уголовному розыску – вначале работал оперуполномоченным, а далее – начальником отдела уголовного розыска. Возглавляемое им подразделение всегда входило в пятерку лучших подразделений Москвы.В 1970 году Дмитрия Люлина назначили начальником ОУР.Практически всю свою сознательную жизнь Дмитрий проработал в уголовном розыске и не жалеет об этом, так как трудился честно, не помышляя даже о том, что за свою работу можно брать взятки или как-то сфальсифицировать материал. На территории, обслуживаемой РУВД, находилось четыре отделения, и показатели раскрытия были высокими.Ушел на пенсию он в 1983 году майором. Сейчас его грудь украшают государственные и ведомственные награды: медали «За безупречную службу» всех трех степеней, «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» «50 лет в Великой Отечественной войне», «60 лет в Великой Отечественной войне, «50 лет советской милиции» и другие.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60