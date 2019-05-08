После ухода злоумышленницы, которая представилась соцработником, пожилой мужчина обнаружил, что из квартиры пропали денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали 33-летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в кражах денежных средств у пенсионеров.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 80-летнего пенсионера. Он рассказал, что к нему в квартиру на Туристской улице под видом соцработника пришла женщина и сообщила, что ему полагается доплата к пенсии, и передала ему купюры. После ухода гостьи мужчина обнаружил, что из квартиры пропали денежные средства, а переданные деньги оказались билетами банка приколов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили причастность подозреваемой к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Злоумышленница совершила кражу денежных средств у 83-летней и 90-летней пенсионерок.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).