Начальник 2 отделения 1 отдела УООП подполковник полиции Дмитрий Остроумов поздравил ветерана милиции Дмитрия Васильевича Баринова...

Подполковник полиции Дмитрий Остроумов поздравил ветерана милиции Дмитрия Васильевича Баринова.«Дорогой, Дмитрий Васильевич, поздравляю вас с Днем Победы! В этом празднике – радость и скорбь, гордость за наше Отечество, которое спасли Вы», – сказал начальник 2 отделения 1 отдела УООП подполковник полиции Дмитрий Остроумов.Он отметил, что важен вклад каждого гражданина нашей родины, потому что победа в этой войне – достижение всей страны. Те, кто воевали на линии фронта, работали санитарами, трудились в тылу, как Баринов Дмитрий Васильевич, – эти люди ценой титанических усилий приближали День Победы над фашизмом.«Сегодня, все те, кто может ходить под мирным небом преклоняются перед вашим бесстрашием и самопожертвованием, скромностью и силой духа. Перед всем вашим поколением, которое с такой стойкостью прошло тяжелейший, долгий, суровый и героический путь к Победе», – отметил Дмитрий Остроумов поздравляя ветерана.Баринов Дмитрий Васильевич родился 8 ноября 1926 года. В период Великой Отечественной войны работал на Московском пассажирском вагоноремонтном заводе (в настоящее время Лианозовский электромеханический завод), где занимался ремонтом вагонов подвижного состава.В органы внутренних дел пришел после войны в 1950 году и проработал в столичном Главке 32 года. Последняя занимаемая должность – помощник дежурного Отдела по руководству медвытрезвителями и организации профилактики с лицами, злоупотребляющими алкоголем при ГУВД Мосгорисполкома.Дмитрий Васильевич награжден Медалью за «Доблестный труд» в годы ВОВ. Он является «Ветераном труда» и инвалидом 2 группы от заболевания, полученного в период прохождения военной службы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве