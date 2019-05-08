Стражи порядка передали сердечные поздравления Николаю Жабицкому и слова благодарности за внесенный вклад в жизнь москвичей...

Помощник начальника по РЛС Оксана Молодякова и заместитель командира взвода ОР ППСП младший лейтенант Кристина Смирнова посетили участника Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел Николая Жабицкого.Николай Жабицкий рассказал гостям о своем нелегком жизненном пути. 15 декабря 1928 года он родился в деревне Ивойлово Рузского района Московской области. Учился в сельской школе и одновременно работал в колхозе.«В ноябре 1941 года в деревню зашли немцы. Солдаты нашей Армии, иногда по ночам, заходили к нам в дом, мать помогала им с провиантом. Один раз, когда были у нас наши солдаты, пришли немцы, и завязался бой. Два немецких солдата были убиты. Затем немцы сожгли наш дом, и всю нашу семью отправили в деревню», – вспоминает Николай Жабицкий.Затем юный Николай побывал в детском концлагере и был освобожден Красной Армией. После окончания войны работал в колхозе и на железной дороге. В 1948 году призван в ряды Красной Армии в Закарпатье в железнодорожные войска. Служил 3 года и 3 месяца. Затем был направлен в Москву в оперативный отдельный полк. В 1953 году поступил на службу в 99 отделение милиции на должность милиционера. Потом работал командиром взвода и участковым инспектором. В отставку ушел с должности инспектора дежурной части штаба УВД Краснопресненского райисполкома г. Москвы в звании капитана милиции.Николай Жабицкий награжден несколькими ведомственным наградами и знаками отличия трех степеней «За безупречную службу».От имени всех сотрудников подразделения Оксана Молоднякова и Кристина Смирнова передали сердечные поздравления, слова благодарности за внесенный вклад в жизнь москвичей и преподнесли подарки.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60