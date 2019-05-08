Сотрудники полиции поблагодарили ветерана за его заслуги перед Отечеством, пожелали здоровья и долгих лет жизни...

Накануне Дня Победы сотрудники УВД по СЗАО и представители общественности побывали в гостях у полковника внутренней службы в отставке Александра Ивановича Салкова.В поздравлении приняли участие помощник начальника УВД (по кадровой и воспитательной работе) полковник внутренней службы Анатолий Терентьев, председатель Совета ветеранов УВД по СЗАО полковник милиции в отставке Александр Звирак, председатель Общественного совета при УВД генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.Александр Иванович проходил службу в 282 запасном стрелковом полку в качестве курсанта. В 1944 году принимал участие в освобождении Белоруссии. С 1945 года 1950 года служил командиром артиллерийской установки «Катюша». В 1950 году поступил на работу в пожарную охрану г. Москвы, где прослужил более 35 лет. В 1986 году ушел на пенсию с должности начальника ОГПН Хорошевского района г. Москвы. Награжден медалью «За победу над Германией».Александр Иванович внес немалый вклад в Победу, поэтому наступающий праздник для него имеет особое значение.Сотрудники полиции поблагодарили ветерана за его заслуги перед Отечеством, пожелали здоровья и долгих лет жизни, вручили подарки. Про супругу Александра Ивановича тоже не забыли, в годы войны Валентина Антоновна находилась в тылу. Ей вручили цветы и медаль «Жена Офицера».Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56