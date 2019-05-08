Аресты видных силовиков и чиновников в Белоруссии многие эксперты связывают с неудавшимся заговором против президента республики Александра Лукашенко. Несмотря на непростые отношения с Москвой, Батька обратился к президенту России Владимиру Путину.
Аресты видных силовиков и чиновников в Белоруссии многие эксперты связывают с неудавшимся заговором против президента республики Александра Лукашенко. Несмотря на непростые отношения с Москвой, Батька обратился к президенту России Владимиру Путину.
Обстановка в Минске сейчас непростая. Такое впечатление, что
окружение Лукашенко парализовала паранойя: все ищут заговорщиков, под
подозрение могут попасть даже самые близкие к Батьке люди.
На этом фоне Лукашенко направил послание Путину. Впрочем, об
арестах глава белорусского государства упоминать не стал. Батька лишь поздравил
российского коллегу с наступающим Днем Победы.
Лукашенко выразил уверенность, что память о Победе будет и
впредь укреплять единство белорусов и россиян. Заявление глава республики
звучит цинично, учитывая, что недавно в Белоруссии запретили проведение акции
"Бессмертный полк".
По всей видимости, реального укрепления связей с Россией
Лукашенко не хочет. Как и в прежние годы, все "братское отношение"
Батьки к Москве выражается в пафосных заявлениях и клятвенных гарантиях в
вечной дружбе.
Но в Кремле сладким речам уже не верят. Бывший
посол России в республике Михаил Бабич выявил множество не совсем законных
схем, которые использует Минск. Помимо прочего, речь идет о контрабанде
санкционных продуктов через Белоруссию.
Аресты влиятельных чиновников в республике эксперты
связывают с общим охлаждением в отношениях двух стран. Недавно был задержан бывший заместитель Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин – один из
ближайших соратников Лукашенко. Официальная причина – взятка от некой
российской структуры "Г".
По некоторым сведениям, Втюрин вместе с другими влиятельными
силовиками входил в число заговорщиков. Как отмечает Telegram-канал
"Трыкатаж", у мятежников было несколько вариантов действий: от
уговора добровольно покинуть кресло президента до физического
устранения белорусского лидера.