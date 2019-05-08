Аресты видных силовиков и чиновников в Белоруссии многие эксперты связывают с неудавшимся заговором против президента республики Александра Лукашенко. Несмотря на непростые отношения с Москвой, Батька обратился к президенту России Владимиру Путину.

Аресты видных силовиков и чиновников в Белоруссии многие эксперты связывают с неудавшимся заговором против президента республики Александра Лукашенко. Несмотря на непростые отношения с Москвой, Батька обратился к президенту России Владимиру Путину.Обстановка в Минске сейчас непростая. Такое впечатление, чтоокружение Лукашенко парализовала паранойя: все ищут заговорщиков, подподозрение могут попасть даже самые близкие к Батьке люди.На этом фоне Лукашенко направил послание Путину. Впрочем, обарестах глава белорусского государства упоминать не стал. Батька лишь поздравилроссийского коллегу с наступающим Днем Победы.Лукашенко выразил уверенность, что память о Победе будет ивпредь укреплять единство белорусов и россиян. Заявление глава республикизвучит цинично, учитывая, что недавно в Белоруссии запретили проведение акции"Бессмертный полк".По всей видимости, реального укрепления связей с РоссиейЛукашенко не хочет. Как и в прежние годы, все "братское отношение"Батьки к Москве выражается в пафосных заявлениях и клятвенных гарантиях ввечной дружбе.Но в Кремле сладким речам уже не верят. Бывшийпосол России в республике Михаил Бабич выявил множество не совсем законныхсхем, которые использует Минск. Помимо прочего, речь идет о контрабандесанкционных продуктов через Белоруссию.Аресты влиятельных чиновников в республике экспертысвязывают с общим охлаждением в отношениях двух стран. Недавно был задержан бывший заместитель Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин – один изближайших соратников Лукашенко. Официальная причина – взятка от некойроссийской структуры "Г".По некоторым сведениям, Втюрин вместе с другими влиятельнымисиловиками входил в число заговорщиков. Как отмечает Telegram-канал"Трыкатаж", у мятежников было несколько вариантов действий: отуговора добровольно покинуть кресло президента до физическогоустранения белорусского лидера.