Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.

Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона, считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника."Так обстоит дело с Парижским соглашением по климату и, прежде всего, с ядерным соглашением с Ираном", — считает автор статьи.С приходом Трампа в Белый дом США перестали вести международную политику, а дипломатия стала "наглой и хамской". Такой её описывает автор статьи.Нельзя иначе расценить отмену визита Госсекретаря США Майка Помпео в Берлин, всего за несколько часов до назначенного срока, где у него была запланирована встреча не только с коллегой из немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, но и с канцлером Германии Ангелой Меркель.Такое демонстративное пренебрежение договорённостями и полное игнорирование Германии за весь год пребывания Помпео на своём посту ясно сигнализируют Берлину о том, что отношения между двумя странами уже никогда не будут прежними.За целый год Помпео посетил 38 стран, но ни разу не был в Германии, даже для элементарного визита вежливости к основным партнёрам, который принято делать в мире дипломатии.По своей ли воле, или по приказу президента США, но на этот раз глава Госдепа отправился с незапланированным визитом в Ирак.На фоне возмущения немцев слова Помпео, объяснившего столь стремительную смену планов, прозвучали как насмешка."Я посетил Ирак, встретился с премьер-министром Адилем Абдул-Махди и президентом Бархамом Салехом, чтобы укрепить нашу дружбу", — написал Помпео на своей странице в соцсети.Укреплять отношения с Германией придётся, видимо, уже другим людям. В настоящее время дружба между двумя странами “лежит в руинах”.Внешняя политика Трампа при отстаивании интересов США основывается не на разумной дипломатии, а на жестоком властвовании.Страсть Трампа — это "жёсткая сделка", но при этом американский президент не хочет брать на себя ответственность за действительно важные политические процессы и решения.Можно лишь надеяться, что "Соединенные Штаты после Трампа вновь станут настоящим партнером и поборником международного права и демократии", — пишет автор статьи, давая таким образом понять, что в настоящее время действия США во внешней политике нельзя признать ни демократичными, ни лежащими в правовом пространстве.В любом случае США уже никогда не станут той силой, на защиту со стороны которой Германия так долго полагалась. Так что Берлину надо решить для себя: стоит ли при сложившихся нынче отношениях идти на поводу у Вашингтона и соглашаться на увеличение бюджета НАТО.