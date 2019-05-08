Звезда популярного ситкома Папины дочки, сыгравшая роль
Пуговки, дала откровенное интервью. Екатерина Старшова призналась, что немного жалеет
о том, что стала знаменитой.
Звезда популярного ситкома "Папины дочки", сыгравшая роль
Пуговки, дала откровенное интервью. Екатерина Старшова призналась, что немного жалеет
о том, что стала знаменитой.
17-летняя Екатерина отметила, что не хочет и не хотела той
популярности, которая на нее обрушилась. Она надеется, что со временем ее
перестанут узнавать на улице.
"Для меня – это не совсем то, что мне нужно – это быстро
надоедает. К этому привыкаешь и тебя уже просто напрягают изучающие взгляды со
всех сторон, постоянное внимание к тебе", – заметила Екатерина Старшова.
По словам девушки, из-за известности часто попадает в
неприятные ситуации. Бестактные поклонники порой доставляют ей дискомфорт. Незнакомцы
иногда хватают ее, "запрыгивают на плечи" и тащат фотографироваться. После
знаменитость для примера рассказала случай вопиющей наглости.
"Мы сидели с друзьями кушали в Макдональдсе. Какая-то
женщина подошла, спросила можно ли сфотографироваться. Я не успела открыть рот,
чтобы ответить, а она уже отодвинула всех моих друзей, освободила стол от еды,
переставила поднос и говорит: "Все, фотографируйте меня, я готова". А то, что я
не сказала, что я готова – это неважно", – с улыбкой отметила звезда "Папиных
дочек".
Екатерина отметила, что давно нигде не снимается, однако
интерес к ее персоне не пропадает – она часто становится героиней светской
хроники. Звезда отметила, что этому способствуют фейки в соцсетях.
Девушка отметила, что фото с ее настоящего Instagram воруют
страницы-клоны. "Они постоянно берут мои фотографии и постят их с какими-то
своими мыслями, своими приписками к этим фотографиям", – ошарашила признанием , добавив,
что многие СМИ и публичные порталы ссылаются именно на фейковые аккаунты.
"Меня это так напрягает. Я выкладываю в интернет какие-то фотографии, где я на пляже в купальнике – это вызывает такие споры вокруг меня: "О боже, девочка выросла, стала такой развратной". Что? Я вообще не хочу, чтобы на это кто-то смотрел", – рассказала Youtube-проекту "Нежный редактор".