Звезда популярного ситкома Папины дочки, сыгравшая роль Пуговки, дала откровенное интервью. Екатерина Старшова призналась, что немного жалеет о том, что стала знаменитой.

Звезда популярного ситкома "Папины дочки", сыгравшая рольПуговки, дала откровенное интервью. Екатерина Старшова призналась, что немного жалеето том, что стала знаменитой.17-летняя Екатерина отметила, что не хочет и не хотела тойпопулярности, которая на нее обрушилась. Она надеется, что со временем ееперестанут узнавать на улице."Для меня – это не совсем то, что мне нужно – это быстронадоедает. К этому привыкаешь и тебя уже просто напрягают изучающие взгляды совсех сторон, постоянное внимание к тебе", – заметила Екатерина Старшова.По словам девушки, из-за известности часто попадает внеприятные ситуации. Бестактные поклонники порой доставляют ей дискомфорт. Незнакомцыиногда хватают ее, "запрыгивают на плечи" и тащат фотографироваться. Послезнаменитость для примера рассказала случай вопиющей наглости."Мы сидели с друзьями кушали в Макдональдсе. Какая-тоженщина подошла, спросила можно ли сфотографироваться. Я не успела открыть рот,чтобы ответить, а она уже отодвинула всех моих друзей, освободила стол от еды,переставила поднос и говорит: "Все, фотографируйте меня, я готова". А то, что яне сказала, что я готова – это неважно", – с улыбкой отметила звезда "Папиныхдочек".Екатерина отметила, что давно нигде не снимается, однакоинтерес к ее персоне не пропадает – она часто становится героиней светскойхроники. Звезда отметила, что этому способствуют фейки в соцсетях.Девушка отметила, что фото с ее настоящего Instagram воруютстраницы-клоны. "Они постоянно берут мои фотографии и постят их с какими-тосвоими мыслями, своими приписками к этим фотографиям", – ошарашила признанием , добавив,что многие СМИ и публичные порталы ссылаются именно на фейковые аккаунты."Меня это так напрягает. Я выкладываю в интернет какие-то фотографии, где я на пляже в купальнике – это вызывает такие споры вокруг меня: "О боже, девочка выросла, стала такой развратной". Что? Я вообще не хочу, чтобы на это кто-то смотрел", – рассказала Youtube-проекту "Нежный редактор".