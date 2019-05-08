Ходят упорные слухи, что избранного президента Украины Владимира Зеленского спонсирует олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен решил пролить свет на ситуацию и сделал откровенное заявление о новом лидере Незалежной.

Ходят упорные слухи, что избранного президента Украины Владимира Зеленского спонсирует олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен решил пролить свет на ситуацию и сделал откровенное заявление о новом лидере Незалежной.В сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленскийсыграл учителя истории, ставшего президентом, его враги безуспешно пытаютсянайти на него компромат. Однако их попытки оканчиваются провалом: ВасилийГолобородько, а именно так звали персонажа актера, оказался почтикристально чистым человеком, без серьезных пятен на репутации.По всей видимости, история, рассказанная в сериале,повторяется в реальной жизни. Об убойном компромате на комика ходит многослухов. Злые языки говорят о его тесных связях с олигархом Игорем Коломойским. Утверждают, что Зеленский полностью зависим от бизнесмена и исполняет егоуказания.Предприниматель решил высказаться о волнующей всех темеоткровенно. В интервью Bihus.info Коломойский заявил, что компромата нав природе не существует. "Он вообще из другой оперы. Я уверен,что ни у кого не может быть компромата", – сказал олигарх.Впрочем, неких "бизнес-связей" с ЗеленскимКоломойский не отрицает, однако предпочитает не конкретизировать. При этом наблюдатели отмечают, что о тесномпартнерстве олигарха с избранным президентом говорит тот факт, что адвокат Андрей Богдан представляет также интересы предпринимателя.Дыма без огня, как известно, не бывает. Скорее всего, Коломойский действительно в той или иной степени спонсировал избирательную кампанию юмориста.А за оказанную поддержку надо платить. "Слуганарода" еще не стал президентом, а олигарх уже раздает ему советы, которые больше похожи на указы. Так, Коломойский рекомендовал оставить на посту министра внутренних делАрсена Авакова.Он возглавляет ведомство с 2014 года и, по слухам, состоит вхороших отношениях с американцами. Коломойский назвал главу МВД"фундаментом и фактором стабильности на Украине", передает словаолигарха .