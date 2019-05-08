Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты окон от детей...

Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты окон от детей. Всем известен простой способ защиты от открытия окна ребенком – открутить ручку и положить ее повыше.Прикрутить металлическую цепь в верхней части окна, по типу дверной цепочки.Рассмотрим варианты, какие устройства защиты на окна от детей предлагают производители оконных комплектующих:Оконная ручка-замок с ключомРучку с ключом можно найти на строительном рынке или заказать в любой оконной фирме. Легко установить: необходимо открутить два винта старой ручки, которые находятся под пластиковой пластиной у основания ручки и установить ручку с замком.Детский замок на окнаДля исключения случаев забывчивости есть специальные блокираторы (детские замки), которые ставятся на раму окна внизу створки, закрываются на ключ и позволяют открывать окно в поворотно-откидном положении свободно, не позволяющие открыть окно в поворотном положении даже на сантиметр.Внутренний стальной блокиратор - надежная защита на окна от детей для поворотных оконМожно установить внутренний ограничитель, позволяющий фурнитуре свободно открываться в поворотно-откидном положении и только на 10-15 см в поворотном. Это устройство не видно снаружи окна, оно полностью сделано из стали, устанавливается в верхней части окна. Чтобы открыть створку полностью, необходимо разблокировать устройство, на это затрачивается около 1 минуты времени. Ребенок до 6 лет снять блокиратор не сможет, если вы не будете делать эту операцию в его присутствии.Для маленького ребенка будет небезопасным, если вы установите балконную дверь не с пластиковой вставкой сэндвича в нижней части, а стеклопакетом. Нижняя часть двери всегда доступна для исследования ребенком, и он может ее разбить каким-либо предметом. Поэтому, если из дизайнерских побуждений или вопросов звукоизоляции от внешнего транспортного шума, вы заказываете балконный блок с установкой в балконной двери стеклопакета в нижней части двери или во всю дверь, то попросите в оконной фирме наклеить на внутреннее стекло антивандальную пленку или установить закаленное стекло.