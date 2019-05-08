Гостей мероприятия на улице встречал духовой оркестр московской полиции...

В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт для участников войны, а также членов их семей.Гостей мероприятия на улице встречал духовой оркестр московской полиции, также перед центральным входом развернулась выставка военного оружия и машин времен войны.На торжественном мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, председатель Совета ветеранов генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов, а также начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко.«В этот памятный день, мы с гордостью и глубоким уважением вспоминаем те огромные усилия, ценой которых была достигнута Великая Победа. События того страшного времени навсегда останутся в памяти нашего народа. Знамя победы является нашим прошлым, настоящим и будущим. Мы всегда будем помнить имена наших боевых товарищей. Выражаю самую искреннюю благодарность за ваш неоценимый вклад в дело Великой Победы, многолетнюю и самоотверженную службу в рядах защитников закона, а также за активное участие в воспитании молодежи. Желаю всем крепкого здоровья, а самое главное долгих лет жизни» - сказал генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.Минутой молчания участники мероприятия почтили павших, и тех ветеранов, кто не дожил до наших дней.В этом году торжественное мероприятие посетили около четырехсот человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, а также члены ветеранского актива органов внутренних дел города Москвы.Для гостей была развернута полевая кухня, а также на открытой танцплощадке проходило выступление артистов в костюмах эпохи военных лет. В концертном зале зрителей ожидал праздничный концерт.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве