Дружба между Германией и США разбита вдребезги - так в статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так в статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель. Вместо этого Помпео срочно отправился в Багдад, где провел переговоры с руководством Ирака."В мире дипломатии есть невежливость", — отмечает в своей статье немецкий журналист Даниэль Бресслер, но есть и "бесстыдство", примером которого и является поведение Помпео.По его мнению, президент США Дональд Трамп строит свою внешнюю политику не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики" даже при спорах с союзниками. "Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", — констатировал автор.В то же время Даниэль Бресслер выразил надежду, что после ухода Трампа США вновь станут настоящим партнером Германии. Ранее политику внешней торговли Вашингтона подверг критике глава МИД Германии Хайко Маас. По его мнению, торговая война между Китаем и США, а также желание американцев влиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России будут иметь негативные последствия, сообщает РИА Новости.