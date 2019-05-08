Поиски туристов, пропавших при сходе лавины в горах Республики Алтай, приостановлены из-за наступления темноты и необходимости отдыха спасателей.

Поиски туристов, пропавших при сходе лавины в горах Республики Алтай, приостановлены из-за наступления темноты и необходимости отдыха спасателей.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону.Отмечается, что поисковые работы возобновятся утром 9 мая. 30 сотрудникам МЧС, в составе которых 7 кинологов и два вертолета, предстоит обследовать всю площадь лавины, которая составляет 60 на 100 метров, глубина 5 метров.В пресс-центре подчеркнули, что щупы, которыми спасатели обследуют сугробы, являются трехметровыми и полностью проваливаются в снег.6 мая около 11 утра в районе Южно-Чуйского хребта лавина накрыла группу из девяти альпинистов из Новосибирска. В результате семеро погибли, двое выжили - Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Позднее были обнаружены тела троих погибших.