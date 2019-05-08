Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов назвала имена претендентов, которые вошли в список претендентов на звание лучшего молодого спортсмена года в Европе в зимних видах спорта. На престижную награду номинирована российская фигуристка Александра Трусова.

Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов назвала имена претендентов, которые вошли в список претендентов на звание лучшего молодого спортсмена года в Европе в зимних видах спорта. На престижную награду номинирована российская фигуристка Александра Трусова.Помимо двукратной чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров, в список претендентов на награду вошли горнолыжница из Австрии Магдалена Эггер, сноубордистка из Германии Анника Софи Морга, а также шорт-трекисты Аттила Талабош (Венгрия) и Петра Руснакова (Словакия).Все номинанты получат денежный приз. Победителю достанутся 15 тысяч евро. Спортсмен, занявший второе место получит 8 тысяч евро, третье – 5 тысяч евро, четвертое и пятое – по три тысячи евро. Обладатель премии будет объявлен на семинаре EOK в Вене, который пройдет 18-19 мая.