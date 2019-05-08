Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания российской агрессии предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Ядерные мины во времена холодной войны предлагалось устанавливать на границах ФРГ.

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Ядерные мины во времена холодной войны предлагалось устанавливать на границах ФРГ. В случае массированной танковой атаки на страны НАТО подрыв ядерных мин должен был создать обширную зону радиоактивного заражения и труднопреодолимых препятствий. Сейчас использование ядерных мин признано неэффективным. Но только не на Украине.Игорь Козий считает, что Киеву никто и ничто не может запретить разработку тактического ядерного оружия и средств его доставки. При этом украинский военный эксперт призвал подготовить места для размещения ядерных мин на границе Украины с Россией, сообщает РИА Новости."Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне", — заявил Игорь Козий в эфире ObozTV.Эксперт оговорился, что разработка стратегического ядерного оружия на повестке для Украины пока не стоит: это безумные затраты, а также проблемы с его испытанием."Где мы будем его испытывать? – задает риторический вопрос Игорь Козий. — Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий".Амбициозные планы по обретению Киевом ядерного оружия уже выдвигались экс-представителем миссии Украины при НАТО Петром Гаращуком. У Украины есть все предпосылки для обсуждения вопроса о восстановлении ядерного статуса, добавил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант украинской армии Василий Богдан.После распада Советского Союза все ядерные боеприпасы были вывезены с территории Белоруссии, Украины и Казахстана. Россия, как правопреемница СССР, осталась единственной ядерной державой после распада Союза на 15 независимых государств.С тех пор на Украине неоднократно проявляли себя фантомные боли по атомной бомбе. Впрочем, в Киеве раздаются и трезвые голоса: в начале мая советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Украине не стоит создавать тактическое ядерное оружие. В противном случае на Украину могут быть наложены международные санкции, которые усложнят и не без того непростую экономическую ситуацию в стране.