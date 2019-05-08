УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Загорской Анастасии Сергеевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Загорской Анастасии Сергеевны, 2003 года рождения, которая 7 мая 2019 года ушла из дома в поселении Новофедоровское, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, чуть ниже плеч, носит очки.Была одета: белые кроссовки, светло-голубые джинсы, ярко-розовая куртка с капюшоном.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79