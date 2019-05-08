Ученикам рассказали о подвигах молодых патриотов, о роли милиции в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Отдела МВД России по Александровскому району встретились с учащимися средней общеобразовательной школы № 36 поселка Балакирево Александровского района.У дверей школы гостей встретили школьники и педагоги, которые пригласили ветеранов в Комнату-музей боевой славы и рассказали им об экспозиции и мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи.На торжественном мероприятии, прошедшем в актовом зале школы, председатель Совета ветеранов ОМВД Александр Анисимов поздравил учеников с Днем Победы и рассказал о тяжёлых днях Великой Отечественной войны, о героической борьбе советских воинов с фашистскими захватчиками, об участии в защите страны молодых патриотов, ушедших на фронт и в партизанские отряды. Особое внимание ветеран уделил задачам и роли НКВД и милиции в годы войны.Члены ветеранской организации Юрий Буланов, Тамара Петрова, Татьяна Светилова, Людмила Рыбакова исполнили для девчонок и мальчишек песни военных лет, среди которых прозвучали «Офицеры», «День Победы», «Смуглянка», «Огонёк».В завершение мероприятия руководство школы и учащиеся поблагодарили ветеранов ОМВД за интересную встречу и поздравили с Днем Победы.