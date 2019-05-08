Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве поздравляет ветеранов с наступающим праздником, благодарит за доблестный труд, самоотверженность и выдержку...

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны органов внутренних дел, а также руководство, командно-преподавательский и переменный состав Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.Начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов поздравил присутствующих с этим значимым для всей страны праздником.Вячеслав Владимирович пожелал ветеранам долгих лет жизни, крепкого здоровья и по-прежнему успешно прилагать все силы на воспитание молодого поколения сотрудников полиции. А личный состав призвал не забывать о ветеранах и делать все, чтобы они всегда чувствовали заботу и поддержку.По традиции все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов.Слова поздравления с Великой Победой прозвучали от члена Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, председателя Совета ветеранов Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве подполковника милиции в отставке Николая Тимофеевича Трясорукова.Также с наступающим праздником ветеранов поздравили депутат Московской городской Думы Надежда Перфилова, Глава Управы Дмитровского района г. Москвы Сергей Перхун и Глава Муниципального образования Дмитровского района г. Москвы Владимир Жигарев.Музыкальным подарком для собравшихся ветеранов стал замечательный концерт, который в преддверии Дня Победы подготовили слушатели Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. На сцене прозвучали популярные композиции военных лет, современные песни и хореографические номера. Приятным сюрпризом стало участие в концерте приглашенных артистов – Татьяны Кристалл и воспитанников военно-спортивного клуба «Ягуар». Пришедшие на праздник ветераны были рады такому подарку и с удовольствием подпевали артистам, которых по завершении мероприятия наградили бурными овациями.Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве поздравляет ветеранов с наступающим праздником, благодарит за доблестный труд, самоотверженность и выдержку, а также желает крепкого здоровья, душевного комфорта, мира и благополучия, тепла и внимания родных людей.