В преддверии праздника музыкант рассказал, как отметит важную дату. В День Победы, 9 мая, Игорь Николаев примет участие в акции Бессмертный полк.

В преддверии праздника музыкант рассказал, как отметит важную дату. В День Победы, 9 мая, Игорь Николаев примет участие в акции "Бессмертныйполк".В личном Instagram артист опубликовалсвежий снимок. Игорь Николаев запечатлен вместе с плакатом, на которомизображен его дед-фронтовик."МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – мой дед, ИванНиколаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина", – подписалкадр музыкант.Ниже Николаев отметил, что более подробно о родственнике-героеон расскажет в программе Максима Галкина "Сегодня вечером". Шоу выйдет вэфир Первого канала 11 мая в 19:50.Скорее всего, Игорь Николаев завтра, 9 мая, выйдет на улицусо снимком деда и присоединится к акции "Бессмертный полк". Торжество уже не первыйгод проходит в по всей России. В рамках мероприятия любой желающий можетвыйти на шествие с фотографиями своих бабушек и дедушек, прошедших войну.Отметим, что подписчики не могли не отметить тот факт, чтоИгорь Николаев очень похож на деда. Более того, знаменитость и его родственникносят одинаковые усы. Кто-то даже шутливо отметил, что растительность на лице – это главное наследие музыканта. Также фолловеры знаменитости писали, что предстоящий– это важный праздник для всех жителей нашей страны."С усамивсе ясно🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Усыфамильные🔥", "Усы-этосемейное!)))", "Как вы похожи!Красавцы", "Вот откуда любовь к усам, очень похожи Вы на деда! Спраздником – Днем победы!!!!У р а аааааааа!", "Браво всем нашим прадедам,делами отцам!!!Низкий поклон!!! Спасибо за мирную жизнь!!!", – писалиинтернет-обыватели в комментариях.