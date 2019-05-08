В преддверии праздника музыкант рассказал, как отметит важную дату. В День Победы, 9 мая, Игорь Николаев примет участие в акции Бессмертный
полк.
В преддверии праздника музыкант рассказал, как отметит важную дату. В День Победы, 9 мая, Игорь Николаев примет участие в акции "Бессмертный
полк".
В личном Instagram артист опубликовал
свежий снимок. Игорь Николаев запечатлен вместе с плакатом, на котором
изображен его дед-фронтовик.
"МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – мой дед, Иван
Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина", – подписал
кадр музыкант.
Ниже Николаев отметил, что более подробно о родственнике-герое
он расскажет в программе Максима Галкина "Сегодня вечером". Шоу выйдет в
эфир Первого канала 11 мая в 19:50.
Скорее всего, Игорь Николаев завтра, 9 мая, выйдет на улицу
со снимком деда и присоединится к акции "Бессмертный полк". Торжество уже не первый
год проходит в по всей России. В рамках мероприятия любой желающий может
выйти на шествие с фотографиями своих бабушек и дедушек, прошедших войну.
Отметим, что подписчики не могли не отметить тот факт, что
Игорь Николаев очень похож на деда. Более того, знаменитость и его родственник
носят одинаковые усы. Кто-то даже шутливо отметил, что растительность на лице – это главное наследие музыканта. Также фолловеры знаменитости писали, что предстоящий
– это важный праздник для всех жителей нашей страны.
"С усами
все ясно🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Усы
фамильные🔥", "Усы-это
семейное!)))", "Как вы похожи!
Красавцы", "Вот откуда любовь к усам, очень похожи Вы на деда! С
праздником – Днем победы!!!!У р а аааааааа!", "Браво всем нашим прадедам,делам
и отцам!!!Низкий поклон!!! Спасибо за мирную жизнь!!!", – писали
интернет-обыватели в комментариях.