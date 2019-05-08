Сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 180 тысяч рублейВладимирская природоохранная прокуратура совместно с департаментом природопользования и охраной окружающей среды провела проверку соблюдения земельного законодательства.Специалисты ведомства выяснили, что в феврале этого года председатель ТСН «Свидники» по согласованию с членами товарищества в нарушение требований законодательства принял решение об изъятии и вывозе грунта (строительного песка) с земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося собственности этого товарищества.На момент проверки изъяли и вывезли около 900 кубометров песка. Ущерб, причинённый окружающей среде, превысил 180 тысяч рублей.Председатель ТСН «Свидники» привлечен к административной ответственности. Ему назначили штрафы в сумме 30 тысяч рублей. ТСН «Свидники» возместят причиненный ущерб в добровольном порядке.