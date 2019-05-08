Кунсткамера. готовится к Ночи музеев, которая пройдет с 18 на 19 мая. Сотрудники музея решили превратить залы в пространство оживших грез: в помещениях будут бродить призраки тех, кто жил при Петре Первом. Например, придворный слуга Николя Буржуа, которого император привез из Франции. Тот покорил царя своим ростом в два метра 27 сантиметров.

Кунсткамера. готовится к "Ночи музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая. Сотрудники музея решили превратить залы в пространство оживших грез: в помещениях будут бродить призраки тех, кто жил при Петре Первом. Например, придворный слуга Николя Буржуа, которого император привез из Франции. Тот покорил царя своим ростом в два метра 27 сантиметров.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", скелет Николя Буржуа до сих пор хранится в музее, правда голову утратили во время пожара в 1947 году. Поэтому череп принадлежит другому человеку. И здесь самое интересное — в эту ночь призрак Буржуа попросит гостей найти недостающую часть тела.Отметим, что Кунсткамера в этом году первый раз примет участие в "Ночи музеев". Для посетителей откроют внутренний двор, где создадут музей звуков, образов и запахов, которые при Петре наполняли город. Сотрудники постараются передать ароматы французских духов, запах невской воды, сена, дегтя, сосновых досок, кофе, табака и экипажей.