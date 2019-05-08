Само строительство планируется завершить к июлю.

Около 20,5 тысяч тонн сыра будут изготавливать в сырным кластере в подмосковном Дмитрове. В настоящий момент в Московской области производится 50 тыс тонн сыра в год. Само строительство планируется завершить к июлю.Общий объем инвестиций оценивается в два миллиарда рублей. Сырный кластер обеспечить рабочими местами 500 человек."К концу июня мы рассчитываем завершить строительство всей инженерной инфраструктуры и, собственно говоря, уже официально дать старт строительству новых предприятий на данной земле. Будем делать массовую закладку первых камней в основание будущих производств", — отметил сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, чьи слова приводит "Интерфакс".Сейчас на согласовании у региональных властей находятся три заявки от резидентов сырного кластера. При этом общее число запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли на территории площадки.Следить за качеством продукции в сырном кластере будет специализированная лаборатория. В будущем лабораторию планируют превратить в базовый для Московской области лабораторный центр, где будут исследовать качество молочной продукции.