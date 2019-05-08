Сотрудники полиции посетили ветерана внутренних дел – Розу Зубкову, которая всю свою сознательную жизнь отдала службе в милиции...

Помощник начальника по РЛС Оксана Молодякова и заместитель командира взвода ОР ППСП младший лейтенант Кристина Смирнова посетили ветерана внутренних дел – Розу Зубкову, которая всю свою сознательную жизнь отдала службе в милиции: в бывшем Краснопресненском районе.Родилась Роза Зубкова 29 декабря 1926 года в деревне Урозовая Краснооктябрьского района Нижегородской области, где прожила до 15 лет и окончила 8 классов. Потом она приехала в Москву, устроилась в «Мосэнерго» и жила у сестры в коммунальной квартире. Когда началась Великая Отечественная война, ей пришла повестка с военкомата, и 4 июня 1944 года ее призвали служить в милицию – в 47 отделение милиции: 8 часов приходилось стоять на посту на Раужской набережной, 4 часа – в резерве при дежурной части. В основном меняла милиционеров-мужчин на посту, когда те уходили обедать. Приходилось задерживать в основном людей, которые ходили по улице в комендантский час, доставляли их в отделение и держали там до утра. Времена были тяжелые и, стоя на посту, порой сама боялась прохожих. Как-то видит, что идет мужчина, а девушка съежилась. Тот, увидев состояние девушки, крикнул: «Не бойся, я дворник!» Доходило даже до смешного: как-то в выходной в Веняковском переулке шел парень с гитарой, а милиционер испугалась, что это хулиган, забежала в булочную, чтобы быть поближе к продавцу и к телефону, чтобы вовремя позвонить в отделение.Позже ее поставили на пост в прокуратуру. Однажды ранили следователя – девушка сильно перепугалась, звонит в дежурную часть и долго не может вразумительно рассказать, что случилось. Приехав, коллеги только утешительно сказали: «Ну что, нюня?!»Потихоньку Р.Ю. Зубкова набиралась опыта, ее назначили командиром отделения, в котором служили только девушки, получила звание младшего сержанта. Зарплата была 550 рублей, но ее забирала сестра, так как была старшей и главой семейства.С милой улыбкой Зубкова вспоминает, как проводились занятия по боевой подготовке: выдали бердянку и обучали обороне. Девушкам это давалось сложнее, но все безукоснительно выполняли задания командира, так как знали, что обстановка в стране тяжелая и это необходимо для обороны страны.Вскоре с фронта стали приходить мужчины и некомплект в милиции стал уменьшаться, стало работать легче.В начале 1945 года узнали, что у Розы хороший почерк и пригласили работать в паспортный стол. До обеда находилась в военкомате – выписывала военные билеты, а после обеда – у себя в кабинете заполняла бланки паспортов.В 1946 году Роза вышла замуж. Супруг тоже был милиционером и дослужился до начальника Фрунзенского РУВД. В 1948 году родилась у них первая дочь, а в 1951 году – вторая. Одна из них пошла по стопам родителей и дослужилась до майора.Сама же Роза всю жизнь проработала в паспортном столе, в 1969 году стала старшим инспектором, а в 1984 году ушла в отставку в звании капитана милиции, имея государственные и ведомственные награды: медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За безупречную службу» всех трех степеней.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60