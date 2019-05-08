Сотрудниками полиции на Промышленной улице задержаны двое мужчин при сбыте 5 тысяч пачек сигарет...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли канал сбыта контрафактной табачной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Промышленной улице задержаны 23-летний приезжий и 54-летний москвич при сбыте 5 тысяч пачек сигарет, немаркированных марками акцизного сбора.По данному факту следственной частью УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».В ходе обысков в жилищах и арендуемом гараже одного из фигурантов также изъята 1 тысяча пачек сигарет, немаркированных марками акцизного сбора.В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73