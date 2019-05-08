Более 20 человек получили травмы в результате столкновения пригородного поезда с застрявшим на путях грузовиком в коммуне Альт-Дувенштедт в Германии.

Более 20 человек получили травмы в результате столкновения пригородного поезда с застрявшим на путях грузовиком в коммуне Альт-Дувенштедт в Германии, сообщает Welt. Последствия серьезной аварии сняли на видео.ДТП произошло около половины пятого утра 8 мая близ Рендсбурга. Тягач, перевозивший 70-тонный копер (машину для свайных работ), заглох на путях, все усилия водителя вернуть автомобиль в строй оказались тщетны. Машинисты издалека заметили помеху, но остановить скоростной поезд не смогли.От удара в кабину тягач отбросило в сторону, поезд удержался на рельсах, но получил серьезные повреждения.Помощь медиков потребовалась 25 пассажирам, в больницу доставили 11 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.