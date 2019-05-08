В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся Урок мужества...

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся Урок мужества.На мероприятии выступил заместитель начальника отдела ревизионного обеспечения УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции – Айрат Валеев.Айрат Анасович в свободное от службы время занимается поисковой работой совместно с ПО «Память» Ржевского района Тверской области. Участвуя в раскопках и поиске информации о безымянных солдатах, он как никто другой близок к истории военных лет.«Это была война, из которой весь советский народ вышел героями», – отметил Айрат Анасович.Полковник полиции рассказал присутствующим о поисковой деятельности отряда, а также о том, что необходимо делать и куда обращаться при поиске погибших на войне родственников.Личному составу Управления были продемонстрированы видеосюжеты, посвященные военным годам.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73