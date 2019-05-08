Известной певице предрекли скорое замужество. По словам экстрасенса и таролога Марианны Абравитовой, Виктория Дайнеко пойдет под венец в течение года.

Известной певице предрекли скорое замужество. По словам экстрасенсаи таролога Марианны Абравитовой, Виктория Дайнеко пойдет под венец в течениегода.Викторию Дайнеко вновьвыдают замуж без ее ведома. Если обычно это делают поклонники, гадая, когда жеартистка наденет на безымянный пальчик обручальное кольцо, то сейчас свадьбу ейпредсказала эксперт по прогнозам на будущее."Замуж Викторияобязательно выйдет, но не в самое ближайшее время, хотя будущий супруг уже нагоризонте. В течение года она выйдет замуж, рождение ребенка также не за горами",– цитирует экстрасенса WomanHit.ru. "К слову, вижу, что ей поступали предложения руки исердца, но Виктория максимально требовательна в отношении потенциальной второйполовинки", – добавила Марианна Абравитова.Вместе с тем, тарологуточнила, что избранником Виктории Дайнеко будет отнюдь не певец Алексей Воробьев,роман с которым ей приписывали фанаты, а другой человек. По словам экстрасенса,у исполнительницы и артиста – дружеские отношения, но не более. "Но любви междуними нет, и намерение создать семью не возникнет", – уверена таролог.Абравитова отметила, чтороман и Алексея Воробьева – это не более, чем светскиесплетни, которые молодые люди сами и подогревают. Что касается певца, то, пословам таролога, его ждет крепкий брак и много детей.уже отреагировала на предсказание экстрасенса на своей странице в Instagram. Артистка удивилась, что так скоро станет чьей-то женой.