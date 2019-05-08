Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник московского Динамо Владимир Крикунов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице.

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице."Думаю, что никто и ничто не может помешать сборной России взять золото чемпионата мира, – приводит слова Крикунова "Спорт день за днем". – Вот сейчас сыграли плохо на чешском этапе Евротура, а может ребятам из НХЛ вообще не надо было там играть. В НХЛ сложный сезон: 82 матча в регулярном чемпионате. Лучше бы они отдохнули. Не сколько физически, сколько морально. Канадцы приезжают на чемпионат мира и играют с листа".Крикунов не стал отрицать, что наставника сборной Илью Воробьева могут отправить в отставку, если не будет медалей: "это такая работа, что любого могут уволить (улыбается). Как только ты стал главным тренером, должен быть к этому готов. Может и уволят, если не будет медалей".Также наставник "Динамо" прокомментировал назначение Ильи Ковальчука капитаном сборной: "наверное, сделали капитаном наиболее авторитетного игрока. Я бы лучше выбрал Овечкина. Малкин обидится? Да ну, обидится… Тогда надо было Гусева назначать (улыбается)", — подытожил Крикунов.