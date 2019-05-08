× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2019-vladimirskaya-oblast-prodolzhaet-uchastvovat-vo-vserossijskoj-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii.html" target="_blank">Владимирская область продолжает участвовать во всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»</a> - О своих родных, служивших на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывают полковник милиции в отставке Василий Шейко с внучками Соней и Леной.