Участники торжества, вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания...

Шестого мая, в теплый солнечный день, во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.На нем присутствовали почетные гости и сотрудники подразделения. Под руководством командира 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции Полянского Андрея Николаевича управление полка и батальоны подразделения прошли по плацу торжественным маршем. Моторизованный батальон продемонстрировал многообразие служебного транспорта. Сотрудники показали свои навыки пресечения массовых беспорядков.Участники торжества, вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания. К мемориальному комплексу, расположенному на территории подразделения, были возложены венки и цветы.Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, а также был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий.В актовом зале гостей ждал праздничный концерт, на котором сотрудники подразделения и приглашенные гости выступили с песенными и инструментальными номерами. Концерт завершился торжественным исполнением гимна 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, под который встал весь зрительный зал.От всей души поздравляем наших дорогих сотрудников и ветеранов полиции с Великим Днем Победы и желаем сил, терпения, здоровья, мужества и отваги. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, а любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение!2-й ОПП ГУ МВД России по г. Москве