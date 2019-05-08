Молодой человек не пришел в военкомат

Молодой человек не пришел в военкоматОктябрьский районный суд города Владимира вынес приговор юноше, уклонявшемуся от призыва в армию, не имея на это законных оснований.Как сообщает суд, молодой человек прошел медицинское обследование и решением призывной комиссии признан годным к военной службе. После прохождения медкомиссии уклонист под личную роспись получил повестку о явке в военкомат для отправления на службу, но так и не пришёл. Причин для неявки у юноши не было, что доказало следствие.За попытку улониться от армии суд назначил ему наказание — штраф 50 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев частями по 5 тысяч рублей ежемесячно.