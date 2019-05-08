К его поискам присоединился отряд «Лиза Алерт»

К его поискам присоединился отряд «Лиза Алерт»Жителей Владимирской области просят помощи в поисках 19-летнего юноши. Максим Коприхин 21-го апреля 2019 года вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении неизвестно.Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что молодой человек родом из Петушков, но находиться может в любом районе региона.Приметы Максима: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы, карие глаза.Он был одет в чёрную удлинённую куртку, чёрную толстовку, чёрные брюки и светлые кроссовки с оранжевым рисунком.Если вы видели Максима Коприхина, то обязательно сообщите об этом инфоргу Валентине: +79190024837