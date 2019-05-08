Синоптики объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждениеВладимирские синоптики объявили штормовое предупреждение об опасных природных явлениях: с 8-го по 11-ое мая в регионе прогнозируют аномально жаркую погоду со температурой воздуха на 7 градусов выше нормы.Такие погодные явления повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на природе.В региональном МЧС напоминают, что в области установлен особый противопожарный режим. Строго запрещают разведение огня, в том числе – сжигание мусора, палы сухостоя, приготовление шашлыков в мангалах. Все это может привести к природным пожарам, из-за которых может загореться лес, сгореть дома, пострадать жизни и здоровье людей.Кроме того, что в области еще не открыт купальный сезон, и купание в реках и озёрах опасно для жизни.