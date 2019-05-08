В Незалежной не устают распространять ложь про переправу через Керченский пролив. Очередная байка выдумщиков с Украины гласит, что по Крымскому мосту никто не ездит. В Сети опровергли сомнительные заявления и жестко унизили лгунов.

В Незалежной не устают распространять ложь про переправу через Керченский пролив. Очередная байка выдумщиков с Украины гласит, что по Крымскому мосту никто не ездит. В Сети опровергли сомнительные заявления и жестко унизили лгунов.Над Крымским мостом "хохочет весь мир", написалиранее журналисты украинского издания Znaj.ua. По их словам, даже в майскиепраздники ажиотажа на переправе не наблюдается.В доказательство они приложили снимок украинского блогераRoksolanaToday & Крым, которая регулярно публикует язвительные комментариипро Крымский мост. На снимке переправа действительно выглядит свободной,автомобилей очень мало. Однако заявления, что по ней никто не ездит -откровенная ложь, уверяют российские блогеры.Так, Алена Бардовская из Севастополя отмечает, что людиактивно ездят по для отдыха на полуострове. При этом она подчеркивает, что немало желающих отдохнуть под ласковым крымским Солнцем и средиукраинцев. "Как можно заметить, на крымско-украинской границе большиепробки", – написала блогер в социальных сетях.Лживые утверждения комментаторов из Незалежнойопровергают и в Управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".В ведомстве подсчитали, что благодаря Крымскому мосту поток туристов наполуостров значительно вырос.На первые майские праздники, отмечают в пресс-службе,переправу пересекли более 100 тысяч машин. Причем только 1 мая на Крымском мосту побывало более 20 тысяч транспортных средств.Всего с момента запуска трассы в мае прошлого года по ней проехалипочти пять миллионов автомобилей. А совсем скоро на откроетсяжелезная дорога – попасть на полуостров станет еще проще.