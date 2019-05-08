Президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Владимир Путин резко высказался о реализации нацпроектов.

Президент России провелзаседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Владимир Путинрезко высказался о реализации нацпроектов.На совещании обсуждались нацпроекты в социальной иэкономической сферах. Свои доклады по данным темам представили российские вице-премьеры,передает RT.Комментируяреализацию национальных проектов, глава государства потребовал их скорейшеговыполнения. При этом Владимир Путин жестко отчитал чиновников. "Когда в послании (Федеральному собранию – Прим.ред.) подчеркивалось, что времени на раскачку нет, это не фигура речи, этотребование", – заявилпрезидент.Кроме того, Владимир Путин отметил,что россиянам интереснее наблюдать за конкретными результатами, а не слушать абстрактныеобещания. "Люди должны видеть, что идет процесс, и он позитивный", – заявилпрезидент."Мынередко сталкиваемся сегодня с инертным, бюрократическим подходом, переложитьответственность", – констатировал . Также российский лидерпризвал избавиться от привычки переносить сроки реализации нацпроектов иопираться в этом на представителей гражданского общества. Еще один наказ от чиновникам – пресечь практику проведения конкурсов для нацпроектов,условия которых "рисуются под конкретного производителя".В начале мая 2018 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Глава государства поручил кабмину к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране, повысить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.