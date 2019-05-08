Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию. Балерина снялась в вечернем шоу Андрея Малахова Прямой эфир, вот только артистку оттуда вырезали.

Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию. Балерина снялась в вечернем шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", вот только артистку оттуда вырезали.В конце апреля вышел в эфир новый выпуск передачи Андрея Малахова. Он был посвящен Сергею Лазареву. Артиста провожали в Израиль. Совсем скоро там состоится "Евровидение", на котором популярный исполнитель представит нашу страну. Сергей Лазарев и оказался на центральном диване. А рядом с ним разместился Филипп Киркоров, который занимался подготовкой артиста к грандиозному шоу. По совместительству поп-короля чествовали – 30 апреля у него был день рождения.Лена Катина, Влад Топалов, Дмитрий Губерниев и много других звездных гостей пришли поддержать Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. По задумке телевизионщиков, артистка должна была эффектно появиться прямо из торта. Все прошло как по маслу. Присутствующие были в восторге от выходки балерины."Это было так ярко! Когда выпорхнула Волочкова, все стали аплодировать. А после Сергею сказали: "Тебе нужно брать Настю на Евровидение, как в свое время Билан – Плющенко!" Тогда тебе первое место гарантировано!" – рассказали зрители, собственными глазами видевшими появление Анастасии Волочковой. Сам Филипп Киркоров оценил сюрприз балерины – преподнес ей роскошный букет алых роз.Однако в программе, вышедшей в эфир, Анастасию Волочкову никто не увидел. Балерину вырезали, сообщает . Издание ссылается на то, что выступление балерины оказалось настолько ярким, что затмило все остальное, поэтому телебоссы приняли решение ликвидировать Анастасию из эфира.Действительно, если присмотреться, артистку видно лишь на общем плане – в черном наряде и ярко-красной пачке, сидящей возле Сергея Лазарева. Ее бы вряд ли кто узнал, настолько была мала ее фигура.О том, что вообще там была, сообщила сама балерина, когда почти сразу, со съемок, опубликовала у себя в аккаунте в Instagram фотографии. На них артистка запечатлена с Филиппом Киркоровым и тортом (правда, вряд ли именно из него она выпрыгивала). Пока никак не прокомментировала скандальную ситуацию.