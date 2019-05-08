Дочь Алсу победила в финале шоу Голос. Дети без накрутки голосов. Эта устаревшая методика не оправдывает себя с технической точки зрения. Сегодня достаточно привлечь к голосованию пользователей соцсети.

Дочь Алсу победила в финале шоу "Голос. Дети" безнакрутки голосов. Эта устаревшая методика не оправдывает себя с техническойточки зрения. Сегодня достаточно привлечь к голосованию пользователей соцсети.Устраивать накрутку для победы Микеллы Абрамовойв финале шоу "Голос. Дети" не имело смысла. В наше время есть болееэффективные и простые методы."В эпоху "Инстаграма" вполне достаточнопопросить каких-либо певиц или телеведущих с многомиллионной армией подписчиковпроголосовать за определенного участника шоу", – рассказал хакер Александр Варской. По словам эксперта, пользователиСети обычно достаточно активно и эффективно реагируют на любую просьбу своегокумира – и так же проголосовали бы за ..Хакер признал, что еще недавно накрутку голосов использовалина ТВ. В частности, в шоу "К барьеру". Причем все происходило вовсене по вине телевизионного руководства. Просто "доброжелатели"добывали таким образом победу одному из частых гостей программы – занося комунадо деньги.Дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победителем шоу"Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Отрыв от соперниковбыл почти двукратным, так что зрители и эксперты заподозрили накрутку голосов,разразился скандал. Сейчас Первый канал проводит проверку итогов финала шоу,результаты объявят в конце мая, напоминает .Издание также приводит мнение руководителя аналитическогоцентра Zecurion Владимира Ульянова. Эксперт уверен, что, если все же накрутка при голосовании за была, ее легко выявить. Ярким примером таких ситуаций эксперт назвал всплескотправленных голосов в определенные часы. В любом случае, нужно тщательноерасследование.