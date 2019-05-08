Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп в третьем круге турнира в испанском Мадриде в двух сетах за 45 минут разгромила представительницу Словакии Викторию Кузьмову со счетом 6:0, 6:0.

Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп в третьем круге турнира в испанском Мадриде в двух сетах за 45 минут разгромила представительницу Словакии Викторию Кузьмову со счетом 6:0, 6:0.Спортсменка из Румынии не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести, а у Кузьмовой, занимающей 46-е место в рейтинге WTA две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка. Обе теннисистки подач навылет не выполнили.Таким образом, Халеп вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Эшли Барти (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан).