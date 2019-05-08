Певец выпустил автобиографию. Теперь поклонники могут многое узнать о личной жизни звезды. Также Дима Билан рассказал, почему так часто жалуется на здоровье.

Певец выпустил автобиографию. Теперь поклонники могут многоеузнать о личной жизни звезды. Также Дима Билан рассказал, почему так частожалуется на здоровье.Артист отметил, что постоянные гастроли и насыщенный рабочийграфик не способствует его хорошему самочувствию, однако участие в некоторыхпроектах сильнее всего повлияли на артиста. В своих мемуарах "Планета Билан. Исповедь о том, как найти свое предназначение"Дима признался, что серьезные проблемы у него начались после съемок в музыкальномшоу "Голос"."В проекте "Голос" я сидел, как будто без кожи. Каждаясъемка – это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужноотдать частичку себя", – рассказал Дима Билан.После, по словам артиста, он работалнад проектом "Не молчи" с моделью Натальей Водяновой. Эта акция лишила Диму остаткасил."Но главным боссом последнего уровня в этом испытанииэмоциями стал проект "Не молчи" с Натальей Водяновой. Это регулярное общение сродителями и детьми с особенностями развития. Я прочувствовал костями боль,даже не так, – тоску этих семей. Там я собрал в себя такое количество эмоций ипереживаний, что сам начал болеть, съезжать со своей орбиты", – призналсямузыкант.После пережитого эмоционального потрясения почувствовалнеобходимость перемен. Он резко сменил стиль, побрившись на лысо, уехал впутешествие по Тибету, снизил рабочую активность и снялся в фильме "Герой".Это мой выход из этого проклятого эмоционального потока. Этогруз, который я тянул-тянул, а после наконец отпустил. Теперь я светлый,добрый, будто опустошенный сосуд", – рассказал . Об этом сообщает .