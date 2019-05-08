Певец выпустил автобиографию. Теперь поклонники могут многое
узнать о личной жизни звезды. Также Дима Билан рассказал, почему так часто
жалуется на здоровье.
Певец выпустил автобиографию. Теперь поклонники могут многое
узнать о личной жизни звезды. Также Дима Билан рассказал, почему так часто
жалуется на здоровье.
Артист отметил, что постоянные гастроли и насыщенный рабочий
график не способствует его хорошему самочувствию, однако участие в некоторых
проектах сильнее всего повлияли на артиста. В своих мемуарах "Планета Билан. Исповедь о том, как найти свое предназначение"
Дима признался, что серьезные проблемы у него начались после съемок в музыкальном
шоу "Голос".
"В проекте "Голос" я сидел, как будто без кожи. Каждая
съемка – это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужно
отдать частичку себя", – рассказал Дима Билан.
После, по словам артиста, он работал
над проектом "Не молчи" с моделью Натальей Водяновой. Эта акция лишила Диму остатка
сил.
"Но главным боссом последнего уровня в этом испытании
эмоциями стал проект "Не молчи" с Натальей Водяновой. Это регулярное общение с
родителями и детьми с особенностями развития. Я прочувствовал костями боль,
даже не так, – тоску этих семей. Там я собрал в себя такое количество эмоций и
переживаний, что сам начал болеть, съезжать со своей орбиты", – признался
музыкант.
После пережитого эмоционального потрясения почувствовал
необходимость перемен. Он резко сменил стиль, побрившись на лысо, уехал в
путешествие по Тибету, снизил рабочую активность и снялся в фильме "Герой".
Это мой выход из этого проклятого эмоционального потока. Это
груз, который я тянул-тянул, а после наконец отпустил. Теперь я светлый,
добрый, будто опустошенный сосуд", – рассказал . Об этом сообщает .