Алина Загитова неожиданно разоблачилась до бикини. Спортсменка после напряженного сезона отправилась на курорт, где загорает и пьет коктейли.

Алина Загитова неожиданно разоблачилась до бикини.Спортсменка после напряженного сезона отправилась на курорт, где загорает ипьет коктейли.Сложный сезон вымотал – так что сразу по егоокончании фигуристка отправилась на курорт, за границу. Снимки с отдыхапоявились на фанатской страничке спортсменки в Instagram.На фото фигуристка позирует в бикини. Улыбающаяся АлинаЗагитова с коктейлем расслабляется в бассейне. На втором снимке спортсменканаправляется с пляжа в отель.Поклонники чемпионки пытаются выяснить, где же отдыхаетспортсменка. Сама Алина Загитова оставленные в Stories фотографии никак непрокомментировала. Фанаты вспомнили, что фигуристка планировала провести отпускна Окинаве. Однако некоторые решили, что пейзаж не очень похож на видыяпонского острова.Так или иначе, олимпийская чемпионка, конечно, заслужилаотдых. Начало сезона стало для фигуристки особенно сложным, никак не могла выйти на свой настоящий уровень. На чемпионате России в концепрошлого года она даже не попала в тройку призеров, напоминает .На днях стало известно, что признана лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Россиянка с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японку Сатоко Мияхару. Третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) заняла еще одна представительница России – Евгения Медведева.